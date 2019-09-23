王金平若參選 關公好兄弟郭台銘會這樣做

2019-09-23 21:24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕外傳前立法院長王金平擬以親民黨推薦參選明年總統，同為「關公好兄弟」郭台銘的態度是什麼呢？郭辦指出，「對於好友有任何想法，郭台銘都會給予祝福及支持」。

郭台銘已經正式表態不選2020總統，王金平強調自己還是會參選到底，並說郭台銘跟他有承諾，「我參選他支持，他參選我支持。」

郭辦表示，「郭台銘、柯文哲、王金平，本來就是一直有在互相聯繫的好友，也曾經針對台灣未來可能的發展方向交換過意見，現在既然郭台銘已選擇不參選，對於好友有任何想法，都會給予祝福及支持。」

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