市長、醫生哪個累？ 柯P︰醫生壓力比市長大

2019-09-23 20:38

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市市長柯文哲今晚舉辦《生死之間》新書簽書會，現場受到大批柯粉熱烈支持。柯文哲表示，醫生壓力其實比市長大很多，因為需要面對生死。

柯文哲表示，常有人問他，醫生與市長哪個累，醫生的心理壓力比市長大，雖然政壇上常有抹黑，但最大的壓力仍是告訴家屬「他確定救不回來了」，他直言，這比宣布死亡壓力還大，因為還需要將維生系統關閉。

《生死之間》書中紀錄了柯文哲在台大醫院工作30年的經歷，柯文哲直言自己在30年急重症外科醫師的經歷裡看過無數生死，他經常穿梭在一床床病患間自問，「怎樣才算活著？生命的意義究竟是什麼？」柯表示，當你被生死折磨過，你的邏輯會跟別人不一樣，你會懂得勇敢，你會看淡挫折。

柯文哲表示，人只有死而平等，當你領悟這一點，就能得到某種程度的自由。他也指出，醫生的中心思想就是把病人救活、找出病患的問題並解決，「在政治上，我一直以來看到的都是問題，不是藍綠、不是利益。」

市府顧問蔡壁如表示，過去柯在台大醫院也會去看非自己科別的病人，只要有能力就照顧，現在到了市政府也一樣，只要議員的提案有道理，柯就會做，她直言，柯要做的是全民的市長。這本書與政治無關，是要讓大家了解柯文哲如何從醫生變成全民的市長。

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