彰縣前瞻第1期預算執行「留校察看」 審計室說話了…

2019-09-23 16:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕審計部彰化縣審計室審計官兼主任張倍榮，今在議會臨時會進行107年度決算審核報告，點出縣府努力爭取很多前瞻基礎建設計畫，最後獲中央核定補助經費約26億多元，但錢到位，預算卻才用掉7億多元，執行率13.61％偏低，審計室已函請縣府檢討改進。

議會今開臨時會，張倍榮報告去年度縣府經費決算情況，歲入決算約404億元、歲出決算約405億元，差短約1億餘元，經舉債82億元弭平差短和還舊帳的財政缺口，收支賸餘約14億元。

報告中特別糾正前瞻計畫第1期特別預算補助的執行概況差，截止107年底，縣府積極爭取建設納入1期特別預算，包括「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」等253項，計畫總經費55億4684萬餘元，核定補助經費26億730萬餘元，分屬水環境建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設，以及食品安全建設等5大項建設類別。

不過，縣府努力爭取前瞻計畫，惟計畫執行及經費核銷進度有待提升，審計室函請縣府檢討改善，審計室指出，前瞻預算執行率不及2成，由於前瞻規模大，又屬特別預算，作業相對繁複執行不能草率，多少會影響計畫執行及經費核銷進度。

縣府回函審計室會督促相關單位儘速辦理，提升預算執行率並表示，因工程於設計規劃階段尚未辦理發包，或是已發包工程尚未達付款階段或中央尚未撥款等原因，導致執行率偏低。

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