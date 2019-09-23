論文抹黑》綠委要求道歉 藍委撇清：是賀德芬、彭文正發動的

2019-09-23 12:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院國民黨團上週召開記者會質疑蔡總統論文。民進黨立委管碧玲今表示，蔡總統學位證書如假包換，這些質疑不但假、而且邪惡，直言「國民黨團欠蔡英文一個道歉」。國民黨立委林為洲則反駁說，「是賀德芬、彭文正發動的」；管碧玲回批，「不是發動、被牽著鼻子走更可恥！」

總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位近日屢遭質疑，即便校方、相關人士及證據都證明學位沒有問題，也有民眾自行前往查閱論文，但有心人士仍持續操作抹黑。

管碧玲今天在立法院內政委員會質詢中說，蔡總統於99年選新北市長，競選公報刊登高等學歷，就已經過認證，認證者是在2010年8月31日進入駐英代表處蓋章。管碧玲強調，蔡總統學位證書如假包換，且修完並通過所有的考試和課程，「（這些質疑）是假的、最邪惡的事情，是2020總統選舉出現最令人感到不齒的事」，「國民黨團欠蔡英文一個道歉」。

在場的內政委員會召委、國民黨立委林為洲則反駁說，「（質疑學位）是賀德芬、彭文正發動的」；管碧玲已結束質詢，邊離場邊回批，「不是發動、被牽著鼻子走更可恥！」

接著質詢的國民黨立委孔文吉也追問蔡總統學歷，詢問中選會主委李進勇「假定蔡英文博士論文是假的，沒有拿到博士學位，報備中選會時檢附學歷證件，有沒有偽造文書？」

李進勇回答說，「假定問題無法回答」，同時補充說明，蔡總統在99年參加新北市長選舉，的確有提出LSE博士證書，且是經過駐英代表處認證，後經新北市選委會查核無誤，影本留下來、正本還回。

李進勇也說，「如果沒有博士論文不可能有學位證書，依照選罷法規定只會檢查學位證書，不用有博士論文，證書是查核無誤的」。

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