韓國瑜總預算報告 高市議會藍、綠議員互轟

2019-09-23 11:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今率隊到高市議會，報告109年度、也是他上任以來真正由自己團隊主導的總預算案，結果與會藍、綠議員因為對發問規定與時間等問題有不同認知、當場開槓，主席無奈、當場裁示休息5分鐘，議員對罵卻沒因為休息而停歇，反而更激烈，這也是高雄縣市合併後，總預算報告案現場首次火爆場面。

高雄市政府說明，109年度總預算案歲入1401億元、歲出1465億元，歲出入差短64.2億元，是高雄縣市合併以來連續9年下降，資本門比例由108年佔歲出比16%，增加到20%，也是歷來來創新高；韓市長上任後，積極在為市政努力，呼籲各界應給予支持。

韓國瑜今偕同兩位副市長、秘書長與市府各局處首長，率隊前往高市議會報告，原本報告程序順利進行，在意見交換時，主席副議長陸淑美規範，每位議員每次連同發問與官員答詢共五分鐘，時間到即換下一位。

有備而來的民進黨團由康裕成發難，接著邱俊憲、李柏毅陸續上場，3位議員接力猛轟韓國瑜，先前曾說中央卡韓、結果蘇貞昌院長多給高雄近百億元，韓國瑜曾批評前朝賣地、借款，結果自己上任後一樣賣地借款。

在台下的幾位國民黨議員質疑民進黨團所提問題與總預算報告案沒關，且發言程序違反主席規定、當場指正，瞬間引發其他民進黨議員不滿，要求國民黨尊重發言，雙方你一言、我一語、互不相讓，主席見狀，立刻裁示休息五分鐘，卻檔不住雙方怒火，兩邊議員不斷叫戰，綠營批藍營護航、放水，藍營批綠營抹黑，直到重新進入意見交會時，火氣才稍微緩解。

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