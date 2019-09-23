被問民眾黨預估拿下幾席 柯文哲：全面執政但國家更爛有甚麼用

2019-09-23 11:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，目標進軍國會，《聯合報》立委選情調查發現，有4成選民表示這次立委選票考慮投給藍綠以外的其他政黨，其中又以台灣民眾黨和時代力量最受青睞，分獲2成7、2成4的支持，顯然對民進黨立委選情衝擊高於國民黨。

民眾黨昨才剛公布首波立委提名名單，台北市長、民眾黨主席柯文哲今受訪被問到是否有評估過會拿下幾席時表示，選舉還是一個說服的過程，每天還是要認真做事，「我們常常把手段當目的，常常說要取得政權，才能實現理想」，把取得政權當作至高無上的第一優先，再去合理化所有行為，理想和手段還是要分開。

他還批評，理想是台灣變更好，這才是目標，不是每天在講有幾席，如果全面執政、國家更爛，那有什麼用呢。

對於外界質疑民眾黨首波名單沒有亮點，恐一席都選不上，柯文哲說，不管是一日雙塔，還是2014、2018年的選舉，又或是世大運，人因有夢想而偉大，當年自己2014年出來選的時候，有人認為他會選得上嗎。

此外，外界也在批評，柯不想當落跑市長，卻徵召市議員徐立信，似乎是害他當落跑議員。對此，柯文哲說，一個選區有八個議員，我們還是有程度上的考量。

至於是否擔心在藍綠夾殺下，民眾黨可能會泡沫化？柯文哲說，每天認真做事就好啦，目標和手段還是要分開，不要把手段當作目標。台灣政黨政治現在有很大的問題，就是把手段當作目標，把取得政權當作目標，再去合理化所有行為，這才是不好的。

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