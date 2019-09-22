國民黨杯葛「中共代理人法案」 律師砲轟：作賊心虛！

2019-09-22 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團近期搶占主席台，要求民進黨撤回「中共代理人法案」。律師黃帝穎今（22）日指出，美國、澳洲都有立法慎防紅色滲透，國民黨此舉「作賊心虛」，疑似為掩護唯一進過中聯辦的總統參選人韓國瑜。

黃帝穎在臉書表示，民進黨立委提案《境外勢力影響透明法》等反紅色滲透法案，是實踐民主防衛、接軌國際的進步立法，卻遭國民黨立委抹黑是「獨裁進步黨」，事實上藍營的言論不但貽笑國際，更無視其他國家都有類似法案預防外國勢力入侵。

黃帝穎舉例，美國有《外國代理人登記法》（FARA），其司法部更命令「新華社華盛頓分社」與「中國環球電視網」必須在美註冊登記，受美國政府監理，而美國聯邦調查局（FBI）更曾用此法起訴中國網軍，由此可見國民黨瞎扯「獨裁」的荒謬與無知。

黃帝穎進一步提到，澳洲在2018年通過《反外國干擾法》，防範中國資金干預、滲透澳洲政治與經濟，大幅加重從事間諜活動的刑罰，並且要求一定條件下的外資必須公開透明。中國富豪黃向墨因此先被澳方禁止入境，後因涉嫌逃漏稅被查扣名下所有資產。

黃帝穎強調，美國國會先前已指出，北京以散播不實訊息等多種手段，試圖妨害台灣民主發展。美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）更挑明，外在勢力透過輿論風向、不實訊息，試圖改變台灣選舉結果，對台灣相當危險，國際盟友都這樣提醒台灣，國民黨卻執意杯葛反紅色滲透立法，可見是做賊心虛。

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