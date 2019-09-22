韓粉踩壞萬金聖母聖殿椅子 惹怒信眾

2019-09-22 12:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天下午到屏東，參訪國家三級古蹟萬金聖母聖殿，現場湧進大批韓粉，聖堂內的「肅靜」告示牌彷彿變成裝飾品，還有民眾站在椅子上拍照，並在聖堂外鳴汽笛喧鬧，場面混亂，當地就有民眾拍下聖堂椅子被踩壞的畫面，放上網怒批「這難道就是韓國瑜的韓粉素質？」

民眾發文到韓國瑜的臉書，怒批「踩壞我們聖堂的椅子，我從出生到現在從來沒有看過這種事，這座聖殿是古蹟欸，這叫破壞公物懂不懂阿！雖然有很多政治人物來過萬金，但我還是第一次看到這種事情。聖殿是一個神聖的地方需要安靜，竟然在裡面大吵大鬧、爬窗戶、站在椅子上還把椅子踩壞！？想當中國人還當得真像阿！」

發文的潘姓民眾也表示「韓粉都說大家在黑韓，如果你們有點素質還會被黑嗎？真心覺得以後不要再來萬金了，看了就不爽！會吠的狗就該在自己家裡叫，不要出來丟人現眼！希望韓國瑜下次來萬金是自己一個人來，而且是來辦告解的，看看自己做了什麼。」

該篇文章引起大批網友回應，有網友說，「比照新北造勢晚會破壞草皮賠款模式處理」、「韓粉出征寸草不生」、「椅子卡韓啦！教堂機器動的非常厲害！」也有網友表示，「直接調監視器提告了啦！」

對此萬金聖母聖殿神父李漢民表示，聖殿的立場是沒有政治色彩的，任何人來都相當歡迎，這次韓國瑜市長的參訪行程，確實感受到民眾的熱情，但他認為宗教的力量就是要穩定、安定人心，因此不希望小小的事件再引起爭端。

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