郭柯王還有續集？柯文哲：凡事都再談嘛

2019-09-22 12:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘退選，前立法院長王金平昨重申「參選到底」，還加碼自爆說，郭台銘和他之間的默契是「他參選我支持，我參選他支持，他就是等待我的決定」，外界關注郭柯王是否還有續集。對此，身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲今僅說，凡事都再談嘛。

民眾黨今早舉行首波立委提名記者會，柯文哲會後受訪時被問及民眾黨是否也會支持王金平，柯態度低調表示，這也是大家討論過再回答，這種重大題目不能在這裡隨便跟你回答，「當時是大家一致支持郭台銘選，現在如果情形不一樣，大家再討論。」

至於外傳柯王陣營私下還是有很多接觸，媒體追問郭柯王還有續攤嗎？柯仍沒有正面回應，再次強調還是大家討論看看再講，現在沒有辦法一下子回答問題。

不過王昨表示，若沒有形成大聯盟，也不可能幫民眾黨的立委助選，柯文哲表示，還是那問題，「當時郭台銘退選對我們來講也是shock」，坦言郭有事先告知，自己當時告訴郭，有句閩南話叫做「緊事緩辦」，意思就是說這種重大決策，如果大家都在震盪，就先各自沉澱一下。

柯提及自己身為外科醫生，以前做決定都是30秒的，當市長這習慣慢慢被改掉一點，所以遇到這種重大事件，應該是雙方沉澱一陣子，再重新坐下來討論，這樣會比較做出穩定的決策。

柯直言，「我很明白告訴你（指媒體），從郭台銘先生宣布不選到現在，我還沒有見過他」，因為當時他告訴郭先calm down ，去休息一下，大家比較沉澱下來，再來重新討論；至於是否期待組成大聯盟，柯則回「凡事都是再談嘛！」

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