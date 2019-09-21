屏東藍軍團結勝利大會師 縣議長周典論會韓國瑜

2019-09-21 23:48

［記者陳彥廷／屏東報導］高雄市長韓國瑜今天赴屏東造勢，晚間到東昇餐廳參與「屏東藍軍團結勝利大會師」，之前傳出不擔任競辦主委的縣議長周典論隨後到場，韓國瑜則是強調「大愛比小愛重要」，要大家跨區拉票票投國民黨。

由於是「屏東藍軍團結勝利大會師」，不少藍營政治要角皆到場，除立委參選人周佳琪、葉壽山、縣黨部主委廖婉汝、前立委王進士、議長周典論及數名縣議員、屏東市長林協松、林邊鄉長陳俊吉及中華民國農會副理事長蘇榮慶等民代、首長等都到場。

周典論到場後先是不斷和韓國瑜交頭接耳，隨後上台致詞更力薦自己參選屏東第2選區立委的女兒周佳琪以及第1選區的前屏東市長葉壽山。

韓國瑜一上台則用地理位置拉近距離，認為高屏僅僅一溪之隔，且是在自己被國民黨提名後的第2個縣市舉辦大會師，相當重要，他說，台灣人充滿期待，充滿熱情，緊抓著他的手不放就是期待改變，他的選舉只有8個字作主目標就是「台灣安全，人民有錢」。

韓國瑜說，大家自己看看台灣前途，會不擔憂嗎？一週斷了兩邦交，現在台灣對外一籌莫展，經濟發展一塌糊塗，海峽兩岸一團冰冷，整個新南向政策一敗途地，內政、社會所有的衝突，不滿及情緒，真的感覺一觸即發。

自認看到人生大風大浪的韓國瑜指出，若是不能讓台灣人民有信心，下一代有一個好的前途，我們這個政治人物是完全不及格，我們一定要讓台灣人過得安全還有富庶的好生活，現在這三年半的從超越政黨的角度看看，這三年半的執政，台灣是越來越危險，國家越來越窮，人民越來貧窮，我們一籌莫展，台灣人骨力、打拼、認真、善良，不該接受這個結果。

韓國瑜強調，唯一的機會就是2020年1月11日，我們唯一的武器就是手中的選票，所以他希望選民要支持他口中的「神雕俠侶」葉壽山及周佳琪。因為所有小愛都不重要，大愛比小愛重要，所有小我都不重要，大我最重要，2300萬的大我最重要，希望大家跨區拉票，再美麗的小鳥沒有翅膀飛不動，再雄壯威武的老鷹飛不動，總統要過關，立委要過關全壘打。

韓國瑜指出，2018年台灣從南方堀起，2020南方更要大團結，讓台灣南北的雙引撆全部衝刺經濟，此番話也獲得在場藍軍一呼百應。

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