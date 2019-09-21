韓國瑜批蔡斷交全怪中國 「踏實外交」變「踏死外交」

2019-09-21 10:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕面對5天喪失2邦交國，國民黨總統提名人韓國瑜認為蔡英文全怪罪於中國施壓，他批評「幹話」可以治國嗎？並提出「七問蔡英文總統」，指蔡政府從「踏實外交」變成「踏死外交」。

韓國瑜今天上午透過國政顧問團指出，5天喪失2邦交國，蔡政府將所有問題全怪罪於中國施壓，但台灣的外交困境就是在於兩岸問題無解，所以他想「七問」蔡英文總統：

一、連續斷交就是「捍衛主權」嗎？二、罵中共能解決斷交危機嗎？三、民進黨扭曲過去馬總統的「外交休兵」為「外交休克」，現在自己是否「外交休克」？四、 除了卸責與「幹話」，能保證不再斷交嗎？

五、不願請教馬英九總統如何維持邦交，是否該請教陳水扁總統如何復交（斷交9國，復交3國）？六、自誇「踏實外交」，現在是否變成「踏死外交」？七、蔡英文在2016年選舉時曾說，外交不是靠善意，而是靠實力，請問斷交6國靠的是什麼實力？

韓國瑜強調，斷交使全台受害，幹話不行，吵架不行，針對當前外交困境，他提出下述主張：一、兩岸對話，恢復互信。二、呼籲朝野共商國是、共赴國難，韓國瑜願意和蔡總統等朝野領袖坐下來談。三、韓國瑜當選後，會立即建立朝野對話機制，就外交困境等問題尋求共識。

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