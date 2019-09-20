吉里巴斯斷交》李俊俋：被斷交非絕交 中國才是敵人

2019-09-20 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮下午今（20）天召開記者會，宣布與吉里巴斯斷交，總統蔡英文對此強調，吉里巴斯選擇去做中國的棋子是很大的錯誤，也強調台灣不可能接受一國兩制。對此，綠委李俊俋認為，被斷交非絕交，中國才是台灣的敵人。

「我國南太平洋友邦吉里巴斯投向中國，外交部今天宣佈與吉里巴斯斷交，我國邦交國剩下15國。」李俊俋在臉書表示，台灣嚴厲譴責中國利誘邦交國與我斷交，打壓台灣主權的行為，也提醒政府必須就中國破壞現狀、企圖向太平洋擴張勢力的外交攻勢，加強與盟邦之間對話、互動，共同評估中國霸權破壞區域穩定與和平的影響。

李俊俋指出，四天內斷交二個邦交國，誠然讓人覺得遺憾，對於維護國家主權尊嚴，我們則是絲毫不讓。他說，主權是國家的象徵，外交部與駐外單位同仁對於維護邦交無不兢兢業業。問題在中共的打壓，對斷交友邦擺出I don’t care的姿態，不僅是自我否定，且讓中國「去台灣主權化」稱心如意。

李俊俋強調，爭取正式的邦交和發展務實外交，一向是兩者並進，並不衝突，從來不用看中國的臉色。例如邦交國每年在聯大、世衛聲援台灣，以及美國國會刻正推動「台北法案」，以支持對台灣的外交承認，即是一例。

「唯有心態正向，採取建設性的作法，才能在國際上爭取更多的朋友。」李俊俋說，至於國民黨一貫的反應：「都是民進黨和蔡英文的錯」，與中國唱雙簧，胳臂往外彎的背骨心態，完全不值得回應，當年馬政府向中國卑躬屈膝，並沒有换來中國在外交上停止對台灣打壓，只有使台灣主權更加模糊！

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