北京連拔我邦交國 學者：佈局海權與太空戰

2019-09-20 19:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中國一週之內拔我兩邦交國，台灣國際法學會副秘書長林廷輝分析，短期來看，北京拿台灣的邦交國做祭旗、中共建政70年的獻禮，但長遠而言，美中在太平洋競逐，中國拿下索羅門與吉里巴斯是為佈局海權與太空戰，但也引起週邊各國對中國的警戒，反倒讓台灣在美國的印太戰略上，更成為不可或缺的一環。

林廷輝認為，中國在十一國慶前還有動作，不會只拿下這一、兩國，「可能還會運作好幾個」。不過，拉我邦交國，對中國來說並沒有好處，只會激起美日紐澳等國緊張，因為這影響到區域安全，讓週邊國家開始思考，中國勢力進入太平洋後，該如何部署、準備，並強化美國在印太戰略佈局。

林廷輝解釋，中國領導人習近平第一個任期的海權戰略，是從南海往下走，並在印度洋週邊推出「一帶一路」，而2017年開始的第二個任期，擴展到台灣東部海域，不過，如果中國要往太平洋發展，需要遠洋基地做為補給基地，索羅門與吉里巴斯提供如此的戰略位置。

林廷輝指出，外媒近日報導，索羅門將租借島礁給中國，而中國也計畫利用島礁建立遠洋基地，這恐影響美、澳對海域的掌控權。至於吉里巴斯剛好在赤道與換日線上，是同步軌道衛星重要的接收站，中國在吉里巴斯重建衛星站，可監測美軍在馬紹爾群島動態以及掌握太平洋艦隊行蹤，對中國積極擴張太空軍事實力相當有幫助。

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