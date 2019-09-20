時力挨轟送國民黨2席召委 徐永明反擊慘遭網友砲轟

2019-09-20 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕立法院19日進行委員會召委選舉，綠黨指出，內政、經濟、財政等3委員會各一席的時力立委，拒絕與民進黨立委合作，讓國民黨賺到2席召委，質問時力，「說好的抗中護台呢？」時代力量立委、黨主席徐永明今（20日）回擊，「召委選舉仁至義盡，最後一會期不再含淚投票」，但慘遭網友砲轟。

立法院新會期昨天舉行8個常設委員會的召委選舉，民進黨團取得10席召委，國民黨團與親民黨團合作，在野陣營取得6席召委，但因時力3席立委在3個委員會中未與民進黨合作，內政委員會、經濟委員會一席召委，讓民進黨失去抽籤機會。

對此，徐永明今天（20日）在臉書發文說，過去7個會期，只要有召委選舉，他這票都是投給民進黨委員。每次民進黨尋求支持時，他都一口答應，唯一的要求就是多排一些改革法案。但換來的是一次又一次的失望。

徐永明說，最讓我印象深刻的是2017年夏天的臨時會，花了整整一週的委員會審查礦業法，雖然無法在臨時會完成修法，但已經有所進展也進到深水區條文，期待新會期開議後不久就能完成改革。

他說，開議後時力不斷呼籲召委快排審，但等不到礦業法的議程，結果在會期最後一週排了2天委員會草草結束，當時希望民進黨召委至少多排一天審查，能多一分進展都是好事，卻被嗆「臨時會你去提案」。

徐永明認為，礦業法只是其中一個例子，「召委選舉我對民進黨已仁至義盡，最後一個會期總能不含淚投票吧？」但文章下方湧入不滿網友留言批評，「很失望，整個戰略錯誤還送給老K召委」、「保送一席召委給國民黨，證明你們要礦業法通過是假議題！」、「可以含笑讓國民黨獲利，然後主張自己的本土政黨，不知那裡怪怪的。」、「以前瞎了眼投給時代力量真後悔」。

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