郭不選韓國瑜民調仍未見起色 黃創夏點出重要關鍵

2019-09-20 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜民調下滑，即便鴻海創辦人郭台銘退選，但韓國瑜的民調仍未見起色。對此，資深媒體人黃創夏表示，國民黨和韓國瑜先前期待的「郭粉回歸」根本沒有發生，直言「全台1100萬人中多數不喜歡韓國瑜，這個現象，和郭台銘參不參選，無關！」

黃創夏今（20日）在臉書表示，郭台銘宣布不選，但韓國瑜的民調不但沒有「回流攀升」的跡象，甚至和總統蔡英文的差距持續擴大，原因是國民黨和韓國瑜對於台灣社會脈動太陌生、太遙遠，還活在韓自稱「花天酒地的當立委那個年代」，以為台灣社會非藍即綠、非綠即藍，只要藍軍定於一尊，就認定選民在國民黨數10年的威權脅迫之下早就有「奴性」，一定會歸隊。

黃創夏說，雖然韓國瑜等人的認知仍停在20幾年前，台灣的社會卻劇烈變動了，韓國瑜的同溫層，那些超過60歲以上的資深公民，確實是被藍綠綁架到缺少自主意識、充滿奴性，「台灣卻已經至少有超過一千一百萬的公民，早擺脫藍綠的情感綁架！」

黃創夏指出，高達450萬的20歲到35歲以下的新公民，「後解嚴世代」先天就討厭國民黨，也對蔡英文與民進黨沒堅定情感，他們一度期待韓國瑜在高雄教訓民進黨，當韓國瑜「溜之大吉」所作所為越來越光怪陸離，缺乏一個政治人物該有的基本品格、能力和誠意，「後解嚴世代」絕不會因為郭選不選而有所改變。

黃創夏提到，另外650萬名「啟蒙世代」的35歲到55歲選民，經歷過台灣經濟起飛、民主啟蒙的黃金年代，經歷過政黨輪替看盡走馬燈，他們不會單純的因為國民黨爛，就愚蠢地認為民進黨好；也不會因為不滿意蔡英文，就盲目的去挺滿身是爭議且總是運用階級鬥爭手段的韓國瑜！

「一千一百萬人中，多數不喜歡韓國瑜，這個現象，和郭台銘參不參選，無關！」黃創夏強調，自己造業自己擔！韓國瑜從「百年難見的政治奇才」淪落成「百年以來最被嫌惡的政客」，他認為問題只在韓國瑜，別牽拖郭台銘，也別希望「郭粉」回流，因為「反韓」將是主流，而滅韓者就是國瑜自己。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法