中國拔走吉里巴斯 管碧玲：跟1995導彈試射威嚇如出一轍

2019-09-20 21:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕外交部長吳釗燮今天宣布與吉里巴斯斷交。立委管碧玲羅列5點分析，直言中國對2020拉下小英志在必得，赤裸裸的用斷邦交威嚇人民，這個手段和1995「導彈試射」的威嚇心態如出一轍，激烈程度也無分軒輊！

管碧玲指出，首先，這不是和外交政策、外交工作有關的問題，這百分之百是2020選舉攻防相關的問題。

她認為，中國對2020拉下小英志在必得，赤裸裸的用斷邦交威嚇人民，而這個手段和1995「導彈試射」的威嚇手段、目標心態如出一轍，激烈程度也無分軒輊！

再者，中國1995年誤判台灣的民心，反而助長李登輝總統獲得超高選票當選，台灣人民知道選票團結、正是和中國對話最有力量的工具，只有一再告訴中國，用威脅的手段無法讓台灣屈服，中國才會知道必須調整心態，也才會知道台灣人民追求自主、反對一國兩制、拒絕被併吞的決心！

管碧玲說，「假訊息」、「斷陸客」、「抓人質」、「斷邦交」等中國4彈齊發，一切為了「黑英」！而未來112天，中國不會縮手，我們要有心理準備，邦交國可能還會再被挖，「黑英」計畫只會變本加厲；2020的選舉擺明已經是和中國的選舉，這一百天不會太好過，台灣人民要武裝起來，要有「你好大，我不怕」的決心，我們團結，我們要贏！

管碧玲提醒，週一立院要審軍購條例，外交委員會應該通過決議，反對一國兩制、抗議中國外交打壓，反對中國介入選舉，國民黨必須表態。

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