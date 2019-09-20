吉里巴斯110名學生在台就讀 教育部將提供協助與輔導

2019-09-20 14:30

〔記者林曉雲／台北報導〕吉里巴斯與我國斷交，教育部今天表示，107學年有110個吉里巴斯學生就讀我國大專校院，包括59個學位生和51個華語生，教育部對於繼續留在我國讀書的吉里巴斯學生會提供必要協助和輔導。

教育部國際司表示，吉里巴斯學生就讀我國大學，以義守大學21人最多，淡江大學18人次之，南台科技大學14人再次之。

我邦交國學生拿的台灣獎學金是由外交部提供，是否繼續發放獎學金，教育部表示，尊重外交部的決定，如果吉里巴斯學生決定繼續留在我國讀書，教育部會請學校提供必要的協助和輔導。

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