黨產會調查7成土地來自公產 國民黨：戰爭損失賠償

2019-09-20 15:31

〔記者施曉光／台北報導〕針對黨產會昨日公布調查報告，指出國民黨歷年在台取得土地面積，總計高達124萬4002平方公尺，有近7成土地原屬公家財產，國民黨今日聲明強調，當年轉帳取得日產是依國防最高委員會決議所得戰爭損失賠償，一切依法有據，而且過去持有的舊中央黨部大樓、國發院土地等多筆不動產，也都有明確資料顯示為該黨出資合法購得，黨產會卻不斷刻意抹黑並誤導民眾，國民黨除了嚴正駁斥，也對黨產會淪為執政黨清算在野黨的工具，深感不齒。

國民黨指出，早年轉帳取得日產是依國防最高委員會第185次會議決議，「國民黨所辦之新聞、出版、電影、廣播等事業依法接收之敵偽產業。業由事業主管機構估值擬准以該機構之戰時損失由黨部併案向政府結算轉帳」，做為對國民黨的戰爭損失賠償，上述財產除經估算後於民國35年提報立法院審議外，並經國防最高委員會第227次會議決議通過追加民國35年度歲出歲入預算案，一切依法有據，而且當時以日產作為戰爭損失賠償的對象不僅限於國民黨，還包括天津南開大學、青島市美國學校、民社黨及很多私人（法人、自然人）都有獲得賠償，並非獨厚國民黨。

國民黨並指出，過去曾經持有的舊中央黨部、國發院土地等多筆不動產，該黨都有明確資料顯示為出資合法購得，但黨產會卻刻意以國民黨利用黨國勢力，取得上述標的，藉此抹黑國民黨財產為不當取得，而且大孝大樓不動產係民眾服務社以合法方式向台北市政府標售取得，黨產會「張冠李戴」以行政處分追徵國民黨價金，並刻意對媒體放話黨產處分土地獲利破189億元，意圖營造國民黨的收入來源為不法。

國民黨強調，不論是以「有償轉帳」或「出資購買」等方式取得的黨產，黨產會都要向該黨追徵價金，政治追殺的意圖昭然若揭。

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