臉書社團Kuso韓國瑜開箱文 網友酸：缺罷免單

2019-09-20 14:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕最近流行開箱文，臉書社團「只是堵藍」KUSO高雄市長韓國瑜開箱2.0，其中出現「鳳凰飛走只剩下雞」、「愛情摩天輪」等話題性十足的標誌，引發網友熱烈討論。

臉書社團「只是堵藍」KUSO韓國瑜「高雄市府開箱2.0」開箱文，有愛情摩天輪、金門高粱酒，連挨批言論的「鳳凰飛走只剩下雞」，還有引發爭議的農舍也入列，有網友留言少了爬樹，最多人問麻將，有網友說追蹤器呢？說好的發大財呢？還有網友要罷免單、稱沒市長，話題十足。

市府動保處今PO出動物收容所開箱文「動物收容所工作人員平時都在忙些什麼」，小至奶瓶罐頭，大至美容桌的動物用品，全都搬出來整齊排列，有別於其他單位陽剛氣的工具包，收容所的開箱讓大家看了都直呼各種小幼幼配件，真是萌度爆表!

動保處表示，動物收容所在整個動物保護的環節上，扮演的是最末端的角色，動物日常生活包括奶貓奶狗的餵養、每日例行的餵飼和犬舍打掃以及帶動物出來活動散步等，主要都由包括餵養清潔員及許多的志工及獸醫等工作人員在照顧。

開箱相片可見志工右手牽著狗、左手拿著貓砂鏟，清潔人員拿著水管和掃把，還有不少眼尖的民眾發現相片裡有好多奶狗在圍籬裡不受控制的亂爬，讓相片留下了可愛的亮點。

動保處指出，一般市民如果不是弄丟犬貓，或者想要是想要認養動物，其實平時不太有機會來到動物收容所，甚至這麼仔細地觀察裝備和工具，這次結合開箱文的話題，以搞怪幽默的方式，將平日常用到的工具，展示在大家的面前，希望吸引更多族群來關注流浪動物。

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