藍委稱高鐵南延傷股價可提告 蘇揆搬出專業：這告不贏！

2019-09-20 12:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌今赴立法院院會進行2020年中央政府總預算案報告並備質詢，國民黨立委曾銘宗質詢時提到，高鐵延伸到屏東一事宣布後，高鐵的股價就往下跌，高鐵股東是否能跟行政院或交通部求償？對此蘇貞昌強調，未來軌道興建是由政府負責而非高鐵公司，而且根據他的法律專業，「這到法院去是告不贏的！」

曾銘宗今表示，高鐵延伸到屏東，若是要給屏東鄉親更好的路，他跟國民黨都舉雙手贊成，但不知這個預算要在什麼時候編列，而且此事還沒經過國發會與交通部審查，院長卻已經給了「通行證」，是否表示審查一定會通過？

對此蘇貞昌強調，這項建設不只是為了屏東，也是為了全台灣的軌道運輸提升，西部高鐵跟東部快鐵一定要在屏東這邊連起來，行政院的態度是告知全國民眾要做這個努力，但現在四個路線的可行性規畫都還在交通部處理。

交通部長林佳龍也回應，現在可行性評估即將完成，除了政策上要推動，技術上應該也可以克服，可是還是要依照程序進行並嚴格審查。

曾銘宗隨後追問，高鐵公司的股價從此事宣布之後就降了，從9月9日的37.9跌到昨天的36.7，這段期間股市漲了89點，但是高鐵股價卻往下跌，請問高鐵8萬多名股東要去跟誰求償？「要不是因為你是我老長官，我去買一張，是可以告你的喔，告你造成股東的損失！」

蘇貞昌對此則回應，他很感謝曾給他機會在國會殿堂上明確說明，未來軌道建設會是由政府投資興建，不是由高鐵負責，他尊重曾的財經專業，但也請曾尊重他的法律專業，「這個到法院去是告不贏的！］

對於曾質疑事先未跟高鐵商量，後續營運財務也有風險，蘇貞昌表示，宣布當天就找了高鐵公司董事長到場，對方始終都了解狀況，後續怎麼營運也會再跟高鐵商量。

蘇貞昌也不忘回擊，當他在2007年1月主持高鐵通車時，當時國民黨曾說這是「廢鐵」，還發起拒搭高鐵運動，結果今天高鐵賺錢，一天載客量達18萬2000人，連當年一再講「廢鐵」的前總統馬英九，有一天搭高鐵被記者堵麥詢問為何來搭，也說自己沒買到機票，搭高鐵會比較快，相信國人同胞對此印象比較深刻。

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