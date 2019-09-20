中央緊盯高雄街頭暴力 曾永權：需不需大動人馬、感覺怪怪的

2019-09-20 11:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄街頭暴力事件頻傳，警政署刑事局長南下坐鎮，內政部長、次長也高度關切，高雄市長韓國瑜則烙下重話「再發生就撤換分局長」；國民黨副主席兼秘書長曾永權認為，韓國瑜已經明確宣示要讓鄉親沒治安上的恐懼，需不需要大動人馬，讓他感覺怪怪的。

曾永權認為，當然高雄的治安，大家也希望能安居樂業，韓市長昨天也說得很清楚，「宣示」要讓高雄市的鄉親沒有治安上的恐懼，這一點是沒有問題的，但是需不需要大動人馬，是會有一些、讓人感覺怪怪的。

他強調，讓高雄市能夠安居樂業是一定的，相信韓國瑜市長會盡全力。

高雄市連續3天因直播主間糾紛，引發砸店、聚眾鬥毆、開槍等街頭暴力事件，加上本月以來還有女高中生遭人狠砍斷指等多起暴力案，警政署長陳家欽為此震怒，昨天不僅要求高市警方痛加檢討，拿出強勢作為，並指派刑事警察局長黃明昭南下高雄召開專案會議；警政署強調，一定要嚴正執法、展現公權力。

警政署昨天一早發出聲明，表示近日高雄市的暴力事件，讓民眾無法安居樂業，要求全力打擊街頭暴力，嚴懲滋事者，絕不寬貸；陳家欽隨後指出，高雄市警局若再發生類似的案件，就要嚴懲追究相關幹部責任。

內政部長徐國勇昨到新北市出席活動也表示：「高雄治安是重中之重，不能安居，人民也無法樂業。」已請內政部政務次長陳宗彥到高雄，他今天在立法院總質詢後也會南下坐鎮，制止犯罪擴散。

陳宗彥說，高雄治安最近幾個月確實不斷有一些暴力出現的狀況，明顯需要整頓，若高雄治安沒整頓好，在總統大選的過程裡面，相關維安工作也可能帶來隱憂。

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