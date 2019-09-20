外交部新規不主動協助六都首長訪外 曾永權：蠻奇怪的

2019-09-20 11:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕外交部新訂「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」，不主動協助直轄市長訪外，被藍營質疑是「韓國瑜條款」？國民黨副主席兼秘書長曾永權今表示，那縣市長要不要有限制？覺得蠻奇怪的。

外交部新訂「外交部協助直轄市市長出訪作業要點」，要求直轄市長訪問必須提出公函，說明訪問事項與需要提供協助的項目，否則外館不會主動協助；外交部也訂定協助範圍，要求外館不能介入政黨造勢活動，以秉持行政中立，整體提升對外關係。

由於國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜預定10月將再次訪美，屆時身分該如何認定？外交部北美司長姚金祥表示，這部分確實很難認定，但還是希望直轄市政府能致公函給外交部，敘明出訪宗旨與希望獲得的協助，「如果是促進高雄市交流，我們會提供協助；如果是候選人出訪，外交部一貫是不提供協助，不協助拜會行程。」

藍營質疑這又是國家機器介入選舉又一樁？戲稱根本就是「韓國瑜條款」，韓國瑜競選辦公室也表示，2011年蔡英文訪問英國，時任駐英代表張小月也幾乎全程陪同，呼籲外交部不應做為政黨打擊對手的工具。

曾永權今對此指出，直轄市長到美國訪問，外館卻不提供各種協助，專指直轄市、那縣市長要不要也接受這個條例限制？他覺得「滿奇怪的」，大家難免會覺得「為韓國瑜量身限制」。

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