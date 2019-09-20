傳國民黨擬「黑英計畫」攻蔡總統論文 蘇揆：政治鬧劇

2019-09-20 09:34

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院長蘇貞昌上午赴立法院報告中央政府總預算案，針對外傳國民黨內將啟動「黑英計畫」，蘇貞昌受訪時強調，總統通過博士論文取得學位，回來大學教書，都通過歷次檢核，也有檢附相關證據，選舉到了才來抹黑，「這真是政治鬧劇多一樁」，這種抹黑手法過去看多了，希望大家多辦點正事，公平競爭，少來一點鬧劇。

另外，近日高雄頻傳治安暴力問題，中央也派出刑事局長南下坐鎮，但此舉遭高雄市長韓國瑜解讀為「卡韓」。對此蘇貞昌表示，安居樂業是人民最起碼的要求，應該坐鎮地方的行政首長要以身作則、嚴加督管，讓警察獲得各種支持關心，而警察也應該做好治安，中央地方應該要一條心，不要讓人民失望。

蘇貞昌強調，把中央關心地方扯到「卡來卡去」，這種說法都是鬧劇，也是不當的言詞，應該要專心在市政上，跟中央合作一起做好治安，否則治安事件層出不窮，都是讓人民最痛惡的，他一定會要求警政署大力協助高雄及各地方政府，協助地方維持好治安

對於媒體追問是否覺得高雄市警局處理不當，蘇貞昌說，地方警政首長要負責地方治安，尤其是所謂砸店、討債等事件，地方警政首長更應該劍及履及，但地方有重大治安疑慮時，中央派相關首長下去協助，這種事情所在多有，總之警政是全國一體的，人民要求的治安不能分誰應該怎麼樣，把治安做好人民才會安心，才能安居樂業。

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