藍營31大老15人挺郭董？ 鄭弘儀吐這句話讓尚毅夫傻眼

2019-09-20 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨大老31人12日在報紙刊登聯合聲明呼籲鴻海創辦人郭台銘團結，未料郭隨即派幕僚宣布退黨；台北市長柯文哲則透露，其中至少15人曾經勸進郭台銘參選。郭台銘幕僚、永齡基金會執行秘書陳佳圻在節目證實確有此事，但不願透露人數，強調不用深究人數，結果主持人鄭弘儀一句「深究很沒水準」讓來賓尚毅夫當場傻眼。

陳佳圻19日在三立《鄭知道了 》節目中表示，郭台銘這段時間確實是對國民黨部分的人很失望，也的確有一些人向他勸進參選總統，但人數沒有在31人的其中15人這麼多，「也確實在初選之後是有人想來買雙保險，因為他們認為韓國瑜的選情是岌岌可危的狀況，這樣即便國民黨輸掉總統，但立委選情也不會太慘」。

鄭弘儀對此詢問國民黨買雙保險的人有多少人，但陳佳圻不願透露人數，強調不用深究人數有多少，此時鄭弘儀突然蹦出一句「這個很沒水準，深究很沒水準」，讓一旁想知道是哪些人的尚毅夫當場傻眼，眼睛直直地看著鄭弘儀，全場來賓也哄堂大笑。

鄭弘儀看到尚毅夫傻眼的表情連忙補上一句，「我也是沒水準，我也想要深究」。

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