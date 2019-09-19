吐瓦魯總理換人恐傳外交危機？蔡英文：所有情勢都有掌握

〔記者周湘芸／新北報導〕歷經台灣與索羅門斷交，更有外媒報導吐瓦魯總理換人，未來與台邦交可能會出現危險，蔡英文總統今出席活動受訪表示，外交部對所有情勢都有掌握，現在吐瓦魯情況是屬於正常。
被媒體追問目前仍未拿到國際民航組織（ICAO）邀請函，蔡英文則說，「這個當然還是中國的打壓，在國際上，同情我們、支持我們的聲音越來越多、越來越大」，仍會持續努力，尋求加入ICAO的機會。
另外，談到老農津貼調漲被質疑是刻意釋放利多，蔡英文也說，一切都是按照相關法令來調漲，時間到了本來就是該調漲的時候。
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〔記者周湘芸／新北報導〕歷經台灣與索羅門斷交，更有外媒報導吐瓦魯總理換人，未來與台邦交可能會出現危險，蔡英文總統今出席活動受訪表示，外交部對所有情勢都有掌握，現在吐瓦魯情況是屬於正常。
被媒體追問目前仍未拿到國際民航組織（ICAO）邀請函，蔡英文則說，「這個當然還是中國的打壓，在國際上，同情我們、支持我們的聲音越來越多、越來越大」，仍會持續努力，尋求加入ICAO的機會。
另外，談到老農津貼調漲被質疑是刻意釋放利多，蔡英文也說，一切都是按照相關法令來調漲，時間到了本來就是該調漲的時候。