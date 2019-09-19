反送中》義守中生對港生動粗還高掛五星旗 事後口頭道歉

2019-09-19 17:06

〔記者洪定宏／高雄報導〕義守大學張姓中國學生不滿同宿舍的香港學生在寢室門板建起「連儂牆」，張貼「反送中」訴求，竟涉嫌掐頸、潑水，最後在派出所向香港同學「口頭道歉」。

學生論壇「Dcard」日前有人PO文，指被害港生是義大一年級新生，才剛從香港到台灣就讀，因為暑假參與反送中運動，所以就在寢室門板，以便利貼佈置小型「連儂牆」，引發張姓中生不滿。

原本張生只是言語爭論或騷擾，13日中秋節卻突然撕毀門板便利貼，港生發現制止，卻遭張生掐脖，其他港生見狀，趕緊拉開張生。

在台灣撒野？不爽港生連儂牆 竟掐頸、潑水

港生以為衝突事件已落幕，沒想到準備外出用餐時，張生竟等在門口，看到港生就潑水，還「恐嚇」港生要「注意自身安全」。

事發後，張生的寢室門口掛滿五星旗，猶如「宣示主權」；義守大學的香港學生已成立互助小組，彼此提醒盡量團體行動、不要落單。

警方強調，被害港生18日晚間約7點到高雄市仁武警分局溪埔派出所，聲稱要對張生提出傷害告訴，員警說明相關程序後，港生同意員警通知學校教官帶張生到場協調，最後張生向港生「口頭道歉」，但沒有當場簽署和解書。

義守大學表示，接獲投訴阮生後，隨即展開調查，雙方已和解，並加派校安巡查，讓宿舍回歸平靜，後續將依校規處理，並追蹤輔導。

這起衝突事件引發台灣網友議論，怒斥中國學生在言論自由的台灣撒野，警告打人的張生，如果再亂來，必會得到教訓，也質疑義守大學「逼迫」阮生接受和解，息事寧人。

義守大學臉書聲明貼文：

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