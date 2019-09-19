索羅門學生全遣返 憂心未來處境

2019-09-19 16:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與索羅門群島斷交後，在台灣的125位索羅門留學生將返國。曾在台灣留學長達7年的華溫帝受訪感謝台灣多年的照顧，並提到學生們對這樣的結果都感到非常傷心。她也擔憂學生們轉學將面臨困難，批評跨黨派專案報告並未考慮到學生成為斷交犧牲者的處境。

根據外交部資料，目前索國在台學生共125人，包括外交部台灣獎學金學生64人丶國合會奬學金生20人，其餘41人為其他機構的奬學金或自費生。

外交部發言人歐江安說，外交部對台灣獎學金生就學有一定的保障機制，在台索關係生變後，提供給索國學生獎學金將至本學期結束為止。

據掌握，索羅門駐台大使王哲夫斷交隔日通知「索羅門留台學生聯誼會」（SISAT）指出，兩國正式停止外交關係，索國政府制定了遣返所有學生歸國的計畫，將有執行委員會負責此事，需要大家的配合與合作，「呼籲大家保持冷靜」。

曾在台就讀輔仁、中興與銘傳大學的華溫帝發表文章直言，有些聲音認為在台學生的未來將一帆風順，是「無知的看法」。她說，在台學生被迫離開一個友好、安全且尊重學生作為個體及索羅門公民的環境，且將所有留台學生轉學到中國，既不能保證英語授課的課程，中國的普通話也與台灣口語和寫作方式不同，「學生要如何應對這樣的變化？」

華溫帝也批評，政府重視的跨黨派專案小組報告，並未考慮到在台留學生將在此外交決定下成為犧牲者，也並未說明過渡期間方案，「誰曉得是要去中國的哪些大學？何時開課？或只是另一個虛假的承諾？」

華溫帝並向SISAT成員喊話，鼓勵學生繼續追求學習，向「培育我們的國家台灣」學習，「讓我們像他們一樣具備韌性、堅強與自信」。

華溫帝受訪時也再次感謝台灣政府與民間十多年來對索國學生的照顧，「這不是台灣的錯」，是索羅門政府選擇如此。華溫帝說，過去36年來台灣一直屈服於索國政府的要求，如今終止計劃是維護尊嚴、也能省錢，台灣將繼續在捍衛民主的努力中繁榮昌盛，「但我懷疑索羅門的未來是否也能如此」。

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