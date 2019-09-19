國民黨7成土地來自公產！ 黨產會：歷年出售獲利破189億元

2019-09-19 16:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日公布「黨產調查─政黨土地取得及處分統計」調查報告，查出國民黨歷年在台取得土地面積，總計高達124萬4002平方公尺，有近7成土地原屬公家財產，現持有土地僅剩4萬1235平方公尺，等於將近約120萬平方公尺土地已被出售、贈與及處分，成為消失的黨產，黨產會推估累計獲利達189.16億元。

黨產會表示，依據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」調查，1987年7月15日前成立，並依「動員戡亂時期人民團體法」規定備案之各政黨，其土地取得及處分概況，計有中國民主社會黨、民主進步黨、中國國民黨共3個政黨持有土地。

黨產會指出，關於政黨名下土地持有來源及取得方式，民社黨持有5筆土地，共約80平方公尺；民進黨持有31筆，共約1495平方公尺；國民黨持有147筆，共4萬1235平方公尺。

惟因國民黨於1994年辦理法人登記時，申報土地面積為46萬2598平方公尺，經深入調查結果顯示，截至今年8月31日為止，國民黨在國內曾經取得的土地面積，累計高達124萬4002平方公尺。

黨產會提及，根據地籍登記資料核對結果，民社黨、民進黨土地取得來源皆為私人買賣和贈與；而國民黨曾經持有的土地中，有86萬6329平方公尺來自公有土地（69.49%），另有37萬7673平方公尺向私人取得（30.36%）。

據黨產會統計，國民黨取得公有土地的方式，主要透過轉帳（59.76%）、買賣（37.46%）、贈與（2.60%）及所有權第一次登記（0.15%）。

黨產會更算出，國民黨取得公有土地中，透過轉帳將原政府接收日產土地轉移予該黨者，計有74萬3444平方公尺，占其取得公有地總面積85.82%，主要發生於1950年至1960年間。

其次，為買賣取得有9萬5066平方公尺（10.97%），及政府無償贈與2萬5904平方公尺（2.99%）。

黨產會分析，國民黨經由買賣取得的公有土地，主要來自政府機關「讓售」，計有6萬5085平方公尺土地，係因國民黨長期占用或無償借用後，再以承租人名義申請政府機關讓售。

黨產會指出，國民黨經由「占借租後買」登記取得的公有土地，主要發生於1970年至1990年間，顯著案例有國民黨舊中央黨部、部分民眾服務社土地。

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