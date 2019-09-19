蘇揆拍板 投入16億升級環島自行車道路線

2019-09-19 12:49

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板交通部提報將投入16億元，推動「環島自行車道升級既多元路線整合推動計畫」，將自明年起以4年期間，推動三大主軸，包含打造國際化自行車路線及其特色旅遊活動、發展在地化自行車深度旅遊、自行車環島路網之優化與安全改善。

交通部表示，在104到107年，已完成自行車環島主幹路網，包含環島1號線以及25條環支線，成功帶動國內騎乘自行車環島的風氣，但考量自行車環島對一般民眾較具困難及挑戰性，為吸引更多國內外遊客參與自行車旅遊活動，因此規劃該計畫。

交通部指出，在第一大主軸部分，將加強5條東西向挑戰路線友善安全，並辦理各項特色騎乘活動；在第二項主軸部分，將整合各地區特色景點及地方性自行車路線，並以環島自行車主幹路線進行串接，依照各地特色規劃多元型態旅遊路線及推廣活動。

在第三主軸部分，預定優化改善措施，包括針對道路鋪面不佳路段及視距不足的急彎險坡路段，作護欄加高工程；就部分隧道、橋樑車速快路段增加智慧化自行車偵測設施；針對道路橫斷面不足以設置慢車道的路段，利用電桿下地方式、調整現有車道寬度等方式，規劃出自行車道空間以提高自行車騎士安全。

蘇貞昌會中裁示說，自行車向來都是台灣品牌的代表產業，2018年產值就高達1153億元，台灣更在國際上享有「自行車王國」的美名，這不僅是因為台灣有居全球自行車業龍頭的品牌企業 ，也是因為國內自行車使用人口有約511萬人，各地自行車道密度也相當高。

蘇揆表示，他上次擔任行政院長時，就推動「千里自行車道，萬里步道」，也宣布訂定5月5日為「台灣自行車日」，聯合國是2018年才訂定6月3日為「世界自行車日」，台灣比聯合國還進步了十幾年。政府已逐年將台灣自行車路網建構完成，目前已有環島1號線、25條環支線，合計約2690公里的路網。

蘇揆指出，未來4年還要投入16億元，除了持續優化路網、改善服務設施及提升安全外，還要結合國家風景區，再規劃16條路線，打造既國際、又在地的深度旅程。

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