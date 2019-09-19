大港開唱風波 尹立反擊開吉邱于軒妨害名譽

2019-09-19 10:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕前高雄市文化局長尹立今上午9點半，由律師陪同前往高雄地檢署按鈴申告，指控國民黨籍市議員邱于軒惡意曲解法令，把「補助」大港開唱誤指符合政府採購法，誣指他瀆職，尹立表示任內不分藍綠補助，上任時也和林昶佐認識，今正式提出妨害名譽告訴，邱議員目前尚未回應。

尹立表示，邱議員為現職議員，惡意曲解法令，並抹黑與誣指他瀆職，邱議員曾在相關新聞稿指出，公共事務探討，應回歸法制規範，但身為議員，刻意曲解法令，藝文補助行之有年，從中央到地方，都是一致法源，抹黑前朝政務官和國家事務官，實不可取。

尹立指邱誣指我因為友好關係，刻意補助大港開唱。事實上我在第一年核定補助時，我並不認識主辦單位的任何一人，高雄在流行音樂中心即將落成之際，推動流行音樂市場、培養觀眾、建立城市文化品牌實為刻不容緩的工作，補助的原則只問對城市發展有無助益，而不是像邱議員胡亂指控本人與廠商之間的關係，並指控圖利「友好」廠商。

他強調補助不分藍綠，擔任文化局長期間，補助眷村（以住代護）與歌仔戲（例如明華園天字團與日字團），還有影視、文資與各項藝文發展，在有限資源下，進行各項補助都是為了這座城市文化發展與歷史記憶，還有藝術表現等等原因進行補助，不要因為政治因素就刻意誤導。

尹立直指邱議員還要將大港開唱品牌從主辦單位剝奪，在台灣越來越重視智慧財產的發展趨勢下，實在令人瞠目結舌，大港開唱一直是由民間主辦，政府補助的品牌，從來不是政府採購案，難道政府補助明華園、雲門舞集等藝文團體，就可以將其品牌掠奪到政府部門？批評此一說法荒謬。

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