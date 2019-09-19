選總統？「毫無所悉」後 黃國昌現身：做完國會職務最重要

2019-09-19 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量昨晚發布聲明，表示黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並優先考慮徵召立委黃國昌參選總統。對此，黃國昌昨在臉書答覆「毫無所悉」後，今天上午也現身受訪，他強調目前最重要的是做完國會職務。

黃國昌表示，方才所提的問題，若他沒記錯上次在這有開一場另一主題的記者會，會後也有記者問到這樣的問題，「我的答案還是一樣，因為我沒有參與整個黨中央的運作，因此他們針對不同的公職候選人在訂定提名辦法的時候，我真的不是很了解進度」。

黃國昌指出，那就這部分，是否麻煩各位可去詢問，不管是主席、秘書長、黨的發言人，並稱對他而言，「現在最重要的工作，一方面是在國會的職務，必須要把它做完，那另外一方面，我比較關心的問題是台灣的下一步」，他希望說目前台灣面臨的困難，很多在4年以前就已曾諾的改革，到目前為止，可能還沒做到、未完成，能夠在最後一個會期，加速、趕快把4年以前跟選民開出的支票、做出的承諾，能夠履行，才是比較重要的事。

記者詢問臉書發文「毫無所悉」後，到現在是否有黨中央的人與他有任何討論？黃國昌回應「沒有」。記者追問對於蕭新晟說根本沒經過決策會，並稱不利黨的團結一事，黃國昌重申，「我沒有參與黨部的運作，所以我的答案就是毫無所悉」，至於黨部內部的人、大家在決策會議上要如何討論，「我想我就尊重決策委員會他們的討論」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法