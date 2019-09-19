楊翠專訪》轉型正義資料庫12月上線 將揭露軍審加害體制

2019-09-19 09:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會代理主委楊翠接受本報專訪表示，由官方首度建置的「台灣轉型正義資料庫」，預定今年12月開放民眾線上使用，透過資料庫可以確定，台灣大多數政治案件最終審定者為蔣介石，更有許多罪不致死案例，在老蔣意志下被改判死刑。

楊翠指出，「台灣轉型正義資料庫」所需的第一階段檔案，預計在10月底先進行匯入，之後會做比對、核實工作，正式開放上限最快在今年底前完成，開放後也會陸續再匯入更新的資料。

楊翠說明，這可說是台灣第一次首度在轉型正義大型資料庫的跨機關合作，將把分散在檔案局、人權博物館、國防部的白色恐怖政治檔案彙整後，匯入台灣轉型正義資料庫。

楊翠談及，促轉會有掌握一批國防部所保留，曾受軍審裁判之政治案件相關案卡，這部分未來也會一併匯入。台灣轉型正義資料庫會建置多樣檢索功能，讓民眾線上查詢使用。

「檔案局的政治檔案是最完整的！」楊翠指出，檔案局透過前六波檔案徵集，掌握到至少有9700多名受裁判者的檔案。

楊翠提及，未來透過資料庫交叉比對，可知道人數、性別及省籍比例等資訊，也會有個案供民眾查詢，甚至每一個軍法官經手過哪些案件，數量都可以統計出來。

楊翠強調，促轉會進行檔案編碼至今，可發現許多政治案件最終審定者為蔣介石，老蔣擁有最終的決定權，這是可以確定的事。

雖然政治案件有老蔣的意志在內，但國防部底下軍事檢察官、軍法官意見，也不一定都與老蔣一樣，他們也會用公函反映意見進行「軟性抵抗」。

她舉例，促轉會有發現一件1965年的史予為案件，雖然最後7人皆被判處死刑，但過程中參與軍審的軍政官員，包含蔣經國在內都有不同意見，認為刑期應從12年至15年不等，並不是建議全都死刑，但蔣介石認為一定要死刑，最後還是全被判死。

她提及，該案的國防部官員與蔣介石公文往返十幾次，可觀察出軍事審判體制、結構長怎樣，其影響性如何？這當中會呈現兩件事，第一是最高層級核定者是誰？

楊翠認為，當然最終決定權在蔣介石，但過程並不是鐵板一塊。第二是當年體制更具複雜性，有些參與軍審者意見是不一樣的。

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