呂秀蓮脫黨參選2020 葛來儀說話了！
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葛來儀認為，呂秀蓮參選台灣總統，讓她感到「難以跟上台灣政治」。（資料照）

葛來儀認為，呂秀蓮參選台灣總統，讓她感到「難以跟上台灣政治」。（資料照）

2019-09-19 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）常在推特探討台灣時政，對於前副總統呂秀蓮脫黨、投入喜樂島聯盟登記參選，她也發表看法。

呂秀蓮到中選會登記參選，外界質疑黨籍問題，呂秀蓮回覆，每張選票都代表著選民的一片心意，當民眾把票投給其他人，那片心意也不屬於自己，她稱過去早已做出判斷，民進黨已非當年的民進黨，因此採取「心靈脫黨」方針，但其實自己還是很愛民進黨。

民進黨對於呂秀蓮登記參選，台北市黨部主委陳正德已表示，由於現在是登記申請成為獨立參選人，等正式成為候選人後，民進黨中央會進行總清查，並依據紀律評議裁決條例，若有違紀之黨員，再送所屬地方黨部處理。

葛來儀得知呂秀蓮參選，與鴻海創辦人郭台銘作對比，葛來儀提到，居然不是郭台銘宣布參選，而是呂秀蓮投入2020選戰，她說：「很難跟上台灣政治！（Hard to keep up with Taiwan politics!）」

葛來儀推特全文

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