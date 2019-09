呂秀蓮脫黨參選2020 葛來儀說話了！

2019-09-19 00:50

〔即時新聞/綜合報導〕美國戰略暨國際研究中心(CSIS)資深亞洲顧問葛來儀(Bonnie Glaser)常在推特探討台灣時政,對於前副總統呂秀蓮脫黨、投入喜樂島聯盟登記參選,她也發表看法。

呂秀蓮到中選會登記參選,外界質疑黨籍問題,呂秀蓮回覆,每張選票都代表著選民的一片心意,當民眾把票投給其他人,那片心意也不屬於自己,她稱過去早已做出判斷,民進黨已非當年的民進黨,因此採取「心靈脫黨」方針,但其實自己還是很愛民進黨。

民進黨對於呂秀蓮登記參選,台北市黨部主委陳正德已表示,由於現在是登記申請成為獨立參選人,等正式成為候選人後,民進黨中央會進行總清查,並依據紀律評議裁決條例,若有違紀之黨員,再送所屬地方黨部處理。

葛來儀得知呂秀蓮參選,與鴻海創辦人郭台銘作對比,葛來儀提到,居然不是郭台銘宣布參選,而是呂秀蓮投入2020選戰,她說:「很難跟上台灣政治!(Hard to keep up with Taiwan politics!)」

葛來儀推特全文

So Terry Gou is NOT running for President, but Annette Lu has entered the race. Hard to keep up with Taiwan politics! https://t.co/HESbdPpUYh