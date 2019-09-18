又有人宣布參選總統！他頻頻砲轟郭柯韓 嗆參選到底

2019-09-18 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕2020年總統大選目前共有8組人馬向中選會登記參選，另加上民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜，預計屆時會有10組人馬角逐總統大位。3度參加地方選舉的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」近期頻在臉書砲轟韓國瑜、郭台銘與柯文哲，並在17日宣布「參選到底」。

據悉，除了政黨提名，目前向中選會登記總統、副總統選舉被連署人的共有8組：「黃多玉（釋悟善禪師）與張幼薇」、「藍信祺（前10大槍擊要犯）與胡宗偉」、「曾坤炳（國家改革促進會理事長）和黃源誠」、「黃榮章（中國紅色統一黨主席）與柯振榮」、「新黨楊世光與陳麗玲」、「喜樂島聯盟呂秀蓮（前副總統）與彭百顯（前南投縣長）」、「王堯立與江丁威」、「梅峯與張建富」。

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」17日聲明指出，「2020總統選舉參選到底」，他雖未向中選會登記，卻自稱「一定參選，已經參選，一定當選，已經當選」，還說要「收服那要征服宇宙韓國瑜的野心」，也分別嘲笑郭台銘宣布不參選、柯文哲未登記參選、韓國瑜選不上，引發不少韓粉留言駁斥，他也強硬反擊砲轟「財神出征，韓粉寸草不生」。

黃宏成曾經參加2014年嘉義縣縣長選舉，得票數輸給民進黨張花冠與國民黨翁重鈞，又於2016年參加嘉義市立法委員選舉，得票數輸給民進黨李俊俋與國民黨翁壽良，2018年嘉義市市長選舉中，更以1822票輸給無黨籍蕭淑麗、民進黨涂醒哲、國民黨黃敏惠。

「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」參選聲明

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