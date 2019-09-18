砲轟藍營「作賤台灣」！林飛帆：舔「九二共識」如同吸毒

2019-09-18 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨副秘書長林飛帆今（18）日表示，國民黨內包含前總統馬英九等人對索羅門斷交的評論口徑均與國台辦一致，他怒批，支持「九二共識」如同「吸毒」，這類舔中言論也是在「作賤自己的國家」。

林飛帆在臉書指出，馬英九前總統昨（17）日在臉書發文說，「斷交的關鍵在兩岸」，將兩岸之間沒有「九二共識」、沒有「外交休兵」看作斷交的主因；而國民黨立院黨團昨日杯葛「戰機採購條例草案」，讓軍購議程延宕，還在院會中大啖珍珠奶茶。

林飛帆發現，國台辦昨日不但嚴厲譴責美國對台軍售，還稱「九二共識的共同政治基礎，兩岸關係和平發展成果遭到破壞，民進黨當局難辭其咎，要真正維護台灣同胞的利益福祉，維護兩岸關係和平發展，只有回到堅持九二共識的共同政治基礎上來，才是唯一選擇。」

林飛帆認為，「這個時候，真的不要再附和打壓台灣的元兇的口徑，用他們的語言與手段來作賤自己的國家」，他相當有把握，國民黨不可能不知道中國領導人習近平的意圖，就是「一國兩制」統一台灣，「我們不會向國民黨一樣，拿毒藥做解方」。

林飛帆形容，拿「九二共識」做穩定外交的保證，就像吸毒一樣，現在政府所要做的是，逐漸讓台灣渡過國民黨八年下來的毒癮和戒斷反應，「真正深化我們跟更多民主盟邦的關係。」

林飛帆臉書全文

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