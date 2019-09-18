柯黑名單爭議 台大PTT八卦板主引咎卸任籲停止肉搜

2019-09-18 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕日前台大《批踢踢實業坊》八卦板其中一名板主因推廣第三方瀏覽器且以「黑名單」功能，分類標記部分帳號，引起爭議。今（18）日傳該名版主已經卸任以示負責，在論壇上發文澄清並呼籲有心人士停止肉搜，干擾其個人生活。

台大《批踢踢實業坊》（PTT.cc）八卦板日前傳出有人使用第三方瀏覽器PTT Star的「黑名單」功能，以顏色分類並標記部分帳號，附上「大量持有之集團帳號」、「應該只是智障」、「神奇ID」等指涉字眼。這份「黑名單」受到八卦板其中一位板主推廣，曝光後引起網友強烈批評。

有網友質疑，這些帳號疑似因「曾反對或批評柯文哲」而受到標記，因此連續幾天在論壇上熱烈討論、批評。今（18）日該名板主出面發表聲明澄清，並表示已經下台以示負責，希望各界不要再騷擾他個人生活。

該名板主表示，相關「智障」字眼是他私人軟體的標記，意外散布出去，後來發現後已緊急修正。若有鄉民不服提告，他會努力承擔、誠實面對。

據悉，八卦板的板主是無償職務，而這名板主表示，他會參選板主是因為喜歡這個論壇、喜歡這個看板，希望他變得更好。雖然是這種結局，他也很後悔，但起碼他曾嘗試過改變八卦板的風氣。

最後，他希望各界不要再對他進行人肉搜索，呼籲有心人士不要再流傳他的個資，這種壓力讓他甚至起了輕生的念頭。對於造成的困擾、所有受到牽連的人，他皆表示抱歉。

對此，八卦板現任板主也表示「得饒人處且饒人」，呼籲部分有心人士停止騷擾事主的現實生活。

相關原文請見：

[爆卦] ReDmango前板主聲明（代PO）

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