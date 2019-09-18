台美軍售質量均提升 王定宇：《八一七公報》實質失效

2019-09-18 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國在1982年8月17日簽署《八一七公報》，美國前總統雷根在當時所做的另一份機密備忘錄詳細說明了對台軍售原則，今年8月30日在前國家安全顧問波頓（John Bolton）卸任前解密；王定宇認為，從美售台F-16V戰機可知，《八一七公報》已實質失效。

王定宇在臉書指出，《八一七公報》內容顯示，中國要求美方逐步地撿對台軍售的「質」與「量」，外傳美國前總統雷根（Ronald Reagan）當時在處理這份文件時，將「對台軍售質量遞減」與「中共放棄武力解決台灣問題」作連結，並把此作為美國外交政策「永久必須執行的命令」，寫進「雷根備忘錄」。

雷根在備忘錄中指出，簽署《八一七公報》之前相關會談的前提是基於一項明確認知，也就取決於台灣海峽的和平與否，以及中國對其所宣告、尋求和平解決台灣議題的「基本政策」是否延續，美國是否同意減少對台軍售，先決條件完全取決於中國對和平解決台灣與中國分歧的承諾，而這兩個問題的關聯性是美國外交政策的恆久必要條件。

王定宇表示，美國今年決定出售台灣66架最新型的F-16V戰機的軍售案，不但提升軍武的「質」，也讓台灣能增加一個戰鬥機聯隊，可說是實質打破《八一七公報》；他認為，這是台美之間的關係「大躍進」，或能解釋為《八一七公報》已經確實失效。

王定宇臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法