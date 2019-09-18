總統連署起跑！11/2前須獲28萬餘人連署才算數

2019-09-18 12:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中選會今日正式公告第15任總統、副總統選舉被連署人名單，包括前副總統呂秀蓮與前南投縣長彭百顯、新黨籍參選人楊世光與前桃園縣環保局長陳麗玲等2組搭擋在內，共有8組申請為總統、副總統選舉被連署人，依照中選會期程，被連署者須在11月2日前，獲得28萬384人連署，才能角逐下屆總統大選，如連署人數未達此門檻2分之1，100萬元保證金不予發還。

根據中選會公告名單，8組申請總統、副總統選舉被連署人，分別為黃多玉、張幼薇；藍信祺、胡宗偉；曾坤炳、黃源誠；黃榮章、柯振榮；楊世光、陳麗玲；呂秀蓮、彭百顯；王堯立、江丁威；梅峯、張建富。

中選會表示，直轄市、縣（市）選舉委員會，將從明日起至11月2日止受理總統、副總統選舉被連署人提出連署書件。連署書件經直轄市、縣（市）選舉委員會受理後，被連署人不得補件，亦不得撤回；連署人不得撤回連署。中選會將於11月13日前公告連署結果。

中選會表示，依據「總統副總統選舉罷免法」第23條規定，被連署人或其代理人應依該會規定之連署人名冊及切結書格式，依式印製，徵求連署。而中華民國自由地區人民，於選舉公告日年滿20歲者，得為連署人。連署人連署時，並應附本人之國民身分證影本。同一連署人，以連署一組被連署人為限，同時為2組以上之連署時，其連署均無效。

中選會並表示，依據「總統副總統選舉罷免法」第23條第4項規定，連署人數達最近1次立法委員選舉選舉人總數1.5%者（即28萬384人），該會將為完成連署之公告，並發給被連署人完成連署證明書。連署人數不足規定人數2分之1者，保證金不予發還。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法