穆斯林旅遊指數 蔡英文報喜：台灣今年全球第三

2019-09-18 12:15

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天表示，政府致力打造穆斯林友善環境，推動清真食品認證及清真餐廳認證，全球穆斯林旅遊指數排名，台灣今年首度進入前三名，這是推動新南向政策以來最好的成績，未來政府會繼續努力，深化台灣與穆斯林的友誼。

蔡總統今天上午在總統府接見「108年我國回教朝覲團」，蔡總統先以阿拉伯問候語「平安降臨在你身上」，向與會人士致意。

總統致詞時首先恭喜團員完成伊斯蘭教中一生至少要進行一次、最神聖的朝覲功課。她相信這應該會是一個閱歷豐富的旅程，對於靈性的啟發和視野的開展也很有幫助。

總統指出，伊斯蘭教是世界上最具影響力的宗教之一，尤其是伊斯蘭的教義當中，非常推崇和平及正義，尤其是也認為對貧弱、困苦的群體要有更多照顧。這些教義和觀念對於整體社會來說，有非常良善的影響。

蔡總統提到，從她上任以來推行的新南向政策當中，穆斯林一直是非常重要的夥伴。為了加深和穆斯林在觀光、貿易、文化等等各方面的互動，要深刻了解和認識穆斯林的文化和生活習俗，是政府非常重要的任務。

總統進一步指出，政府也致力打造穆斯林友善的環境，希望更多穆斯林朋友來到台灣，有賓至如歸的感覺。現在在機場、在車站，還有很多重要景點，例如日月潭、阿里山，還有故宮北院，都已經設有穆斯林祈禱室，方便穆斯林朋友進行每日功課。

總統也提到，目前政府推動的清真食品認證及清真餐廳認證，已經獲得200多家餐廳的響應。未來也會繼續協助業者了解清真產業，取得清真認證，加強我們和穆斯林世界的往來。今年9月開始，也已經有「清真產品販賣機」開始上路，裡面提供的飲料零食和商品，也都有獲得清真認證，就是希望為穆斯林朋友，提供更便利友善的旅遊和生活環境。

總統表示，政府的這些努力也反映在國際評比中。根據「全球穆斯林旅遊指數」排名，台灣從過去的第7名、第5名，今年更進一步榮獲非穆斯林國家中的第3名，這也是第一次進到前3名。這是推動新南向政策以來最好的成績，也顯示我們對於穆斯林朋友的用心，逐漸受到肯定。

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