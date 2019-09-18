黃偉哲歡迎大港開唱來台南 藍營：故意要黑韓

2019-09-18 11:48

〔記者蔡文居／台南報導〕大港開唱團隊日前表達感受不到韓市府支持及派員查水表，宣布明年停辦，台南市長黃偉哲則歡迎他們來台南開唱。國民黨台南市議會黨團今天召開記者會，質疑黃偉哲歡迎大港開唱來台南，是故意要黑韓國瑜，要求黃要深思熟慮。

包括國民黨團書記長蔡育輝、市議員王家貞、林燕祝、蔡淑惠、許至椿、盧崑福、尤榮智及李鎮國等人，今天在南市議會召開記者會，反對大港開唱來台南，質疑大港開唱有樂團主唱在演唱會中公開飆國罵，來台南跟本是「教壞囝仔大小」，並高呼「講幹話，別來台南！」

蔡育輝表示，黃偉哲歡迎來大港開唱台南，預算哪裡來？大港的補助模式類似紙風車劇團，只是紙風車政治味較低。他質疑，大港開唱是故意要黑韓國瑜，而黃偉哲以政治目的也故意黑韓國瑜，這次定期會要問黃憑什麼黑韓，「他綠得太明顯」。

王家貞表示，以台南的文化古都，知名音樂人講髒話，台南不歡迎，他反對黃偉哲輕率發言，黃應深思熟慮。林燕祝則表示，政府要用納稅人的錢歌頌仇恨嗎？台南的「將軍吼」音樂祭已有8年，並不輸大港開唱，黃偉哲有了新歡，就忘了舊愛，她要求補助應以在地樂團為優先。

盧崑福說，大港開唱整場都在幹譙，如大港開唱來台南，他將召集家長向黃偉哲丟雞蛋。蔡淑惠則說，黃偉哲如果把補助大港開唱的經費下放補助給里長，台南一定很熱鬧。

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