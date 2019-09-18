柯媽鼓吹選總統？柯P：我媽代表台灣知識份子的焦慮

2019-09-18 10:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕昨天是中選會受理登記申請總統參選連署最後一天，早上台北市長柯文哲宣布不領表，下午就有大批支持者跑到市長室勸進，甚至一度和幕僚上演「搶柯大戰」，眼見搶柯不成，最後乾脆帶著柯家二老衝到中選會，欲替柯登記，卻因時間截止遭拒，又發生爭執，柯文哲被逼得不得不現身中選會「接爸媽」，引發議論。

對此，柯文哲今天苦笑說，很多支持者還是鼓勵他選，還找上柯媽，但他發現最鼓勵他選的是柯媽，「我媽媽大概代表台灣知識份子的焦慮」，他透露媽媽一直問郭台銘不選怎麼辦？自己則安慰台灣沒有那麼危險啦！

柯坦言，即使幕僚裡面也有一半贊成、一半反對，「不過我發現很有趣，50歲當分界，50歲以上都贊成選、50歲以下都反對選，蠻有趣的。」

媒體問柯是否感到動搖？柯「哎呦」一聲後直言，自己是覺得很煩 ，昨天下午還要幫天母商圈拍萬聖節活動影片，又要跟幼稚園長開座談會，要吵的人旁邊去吵就好了。

聽到昨天支持者聲稱拿著他的身分證說要幫領表，柯立刻掏出皮夾、秀出身分證，還大笑說，「還好我都帶在身上，不然就被登記了。」

至於「虧雞福來爹」、伍彩集團總裁林義豐指柯早有副手人選，柯則說，總是旁邊有很多熱心的人，會和你說副手要找誰，「林義豐本來準備是自己登記要去選，他說如果你要選可以自己當副手」。

不過柯媽昨天第一時間受訪，談及郭台銘退選的語氣似乎多有不諒解？柯沒有正面回應，而是說郭台銘要選當然支持他，自己本來參選意願就不高，只是突然不選，怎麼處理，他有叫媽媽晚上少看 call in節目，「她每天晚上看call in 節目就打電話給我說誰又罵你了，台灣局勢怎麼樣，我說拜託，不要看就好了。」

媒體追問，但柯妻陳佩琪昨在臉書爆料，柯文哲昨早出門前還問她有無1500萬參選登記費？柯推稱，自己只是跟陳佩琪說，要選要趕快去準備1500萬，這次不能拿房子去抵押，太可怕了，這只是和她聊天，夫妻間聊天多的是了。

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