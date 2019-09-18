查完水表後整肅異己？高文化局自訂約聘雇人員考核原則 惹議

2019-09-18 08:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局昨天開會通過「約聘雇人員考核原則」，其中第三條提到，約聘雇人員只要有「存心刁難」、「破壞紀律」等情事，可簽報局長立即開除。Wecare高雄認為，威權時期用來羅織罪名的情況正在高市文化局上演中。

對此，高市文化局長林思伶今出國，尚無法取得說法，文化局內正研擬回應中。

Wecare高雄指出，文化局訂定的「約聘雇人員考核原則」，是高市府唯一一個局處自訂法規，準備用來整肅異已，原因無他，文化局醜聞一直爆，事務官動不了，就找一年一聘的約聘雇開刀。

Wecare高雄表示，約聘雇人員因為不是事務官，考績甲乙丙跟年終以及工作獎金無關，簡單講，約聘雇人員怎麼做都不會多錢也沒有晉級加錢，只拿一份死薪水；而約聘雇不是沒有考績，而是用每一季分數評鑑，原本制度就規定，平時考核分數績效不好就可以不續聘。

但文化局通過的「約聘雇人員考核原則」，第三條在法規內洋洋灑灑列了12大罪狀，可以簽報局長立即開除，包含「洩漏機密、侮辱長官、挑撥離間、誣陷同事、破壞紀律、言行不檢、損害聲譽、存心刁難、曲解法令、不良後果、圖謀不法、貽誤公務」等。

Wecare高雄透露，文化局醜聞停不下來，於是，有人為了升官自保，交出了黑名單。黑名單中自然也有人為了自保，又交出了黑名單，黑名單多了，需要的罪名也要夠用，「只因為選舉，只為了害人，而且是想搞冤案。」

Wecare高雄認為，全國各縣市的文化局都有很多約聘雇，而這是有其歷史背景，公元兩千年前後，全國開始成立文化局，文化業務多元繁雜專業，上從文化資產到表演藝術、電影、視覺藝術、流行音樂、文化創意產業等。

也因此，文化體系長期仰賴這些低薪、沒有年年晉級、也沒有退休金的約聘雇人員，補足考試進來的公務人員專業上不足，因此文化局約聘雇經常是遠比事務官專業，而且是知足常樂的藝文愛好者。

Wecare高雄指控，這份管理原則，疑為了規避市府法規會審查，因此用「原則」兩字模糊法律位階，沒有提到法規會審議，避免淪為台灣人權法治的笑話；而且約聘雇人員在行政機關是最基層的二等公民，既要創稿簽公文，又要提供專業，又沒有決策權，死薪水永遠不會升遷，文化局大費周章搞法規對付約聘雇人員，就是要讓「大港禁唱」、「歌仔戲查水表」等醜聞不再傳出。

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