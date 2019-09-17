「缺口」惹紛爭 龍潭中興路設分隔島暫喊卡

2019-09-17 22:11

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市龍潭區中興路是連接龍潭、大溪兩區的要道，尖峰時段車潮如織，地方對於設置分隔島意見分歧，歷經4年協商終於在今年5月拍板，規劃分3階段施作3.8公里，並配合市府執行電纜地下化，如今前二2段已完成，眼看全段完工在即，詎料地方又傳出分歧，商家希望第3階段桃園醫院前至成功路口，將12處分隔島缺口增至20處；復興區工務段表示，目前工程已暫緩，近期將召開協調會，待取得共識才會動工。

復興區工務段長范又升說，「工程本就是牽一髮動全身」，爭議路段沿線有一百多支電桿，部份路燈、電桿及電箱須遷移至分隔島上，當初在規劃設計時，已將這些因素考量進去，若中途變更設計，置放空間恐嚴重不足，電纜地下化將變得窒礙難行。

中興路商家最密集處，就位在工程的第三階段，盼增加缺口的民眾認為，設立分隔島已佔去25公分的路面，導致路肩被壓縮、停車空間不足，缺口太少又會導致通行不便，因此希望增設缺口便民，籲政府靈活變通、體恤民意；另一派民眾則認為，該路段車禍頻仍，為方便通行徒增傷亡是本末倒置，雙方意見僵持不下。

長期關注此案的桃園市議員徐玉樹表示，根據警方統計，中興路今年截至8月底，共發生182件事故，造成20多人受傷，設立分隔島勢在必行，至於增加缺口有無必要性，須以安全為優先考量，不得不慎；此外，中興路兩側電桿林立，道路上空電纜密佈，遠望猶如蜘蛛網，長期為人詬病，為此台電公司、市府挹注2﹒3億元，於施作分隔島工程時一併執行電纜地下化，若因增設缺口與否而停擺非常可惜，近期將召開協調會，希望盡最快速度、最大努力讓雙方取得共識。

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