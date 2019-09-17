呂秀蓮要選、郭台銘不選 柯P新聞聲量「遭放置邊緣」

2019-09-17 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮昨宣布代表喜樂島聯盟參選總統，沒多久前鴻海創辦人郭台銘宣布不參與2020總統連署，雙雙都在政壇引發熱議。對此，長期觀察臉書聲量的臉書粉專「聲量看政治」指出，郭台銘退選讓台北市長柯文哲新聞聲量「遭放置邊緣」，連呂秀蓮宣布參選的網友輿情反應也勝過柯P。

「聲量看政治」分析，「郭台銘退選一夜蓋過斷交效應」，昨天深夜郭台銘的一紙聲明，讓政治記者忙到翻掉，甚至超越了受索羅門群島斷交影響的總統蔡英文，「郭台銘這一段時間遲遲猶豫不決，也因此新聞聲量遲遲無法非常提升，然而，無論是退出國民黨或者聲明不參與2020連署總統大選，都撼動了台灣政界與輿論」。

「聲量看政治」指出，台灣與索羅門群島斷交一事對蔡英文的影響不小，媒體對索羅門與總統府、外交部的報導量劇增，但因為深夜被郭台銘的新聞「蓋台」，輿論討論部分反而沒有郭台銘來得多，「至於柯文哲，昨天被放置在一旁。不過，柯文哲的退粉運動也已陷入停頓狀態」。

「聲量看政治」驚訝地說，網友對呂秀蓮參選的討論比起柯文哲火熱，好意外，雖然呂副的新聞前天才開始有聲量，2天加起來不到50則，昨日宣布參選時僅37則，但無論是網友對呂秀蓮新聞的心情表態（69394則）、新聞分享（3193則）、新聞評論（16564則），「居然都勝過柯文哲」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法