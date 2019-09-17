香港「反送中」青年來台 我協助在台銜接就學

2019-09-17 18:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕7月時傳出有30餘名攻佔立法會的香港學生與青年來台尋求政治庇護，由於9月各大專院校已經陸續開學，據了解，部分來台的港生與港青已接受我政府協助，安排其銜接入學，目前正在進行審查作業中。

知情人士表示，年輕人還是以學習為主，而來台的港青與港生也不希望在香港的學業半途而廢，於是提出在台銜接就學的申請，內政部移民署正在審查處理，評估是否依據人道精神，給予專案停留。不過，相關部門也透過管道了解這些人士的身分背景，避免混雜可疑份子。

他也解釋，一般港澳學生來台就學，有一定聯招管道，有部分港生抵台前已獲台灣學校錄取，也在開學後順利入學；但部分個案是匆忙之間決定來台尋求庇護，這些人不可能循正常途徑入學，因為聯招時間早已過了，政府希望能尋求彈性，做額外安排處理。

相關人士指出，香港「反送中」示威者來台目的不同，有些人是來台短暫休息，休息夠了就回香港繼續奮戰；但也有部分個案是因為擔心回港會被逮捕，希望可以長期留在台灣，這部分就需要處理居留問題，他也強調，目前所有受助個案，都沒有在台非法居留的問題，政府都循合法管道讓有意留在台灣者都能留下。

對此，陸委會表示，港人來台居留有包括就學、就業、投資等16種管道，對於香港民眾來台相關權益的保障，政府會依「港澳條例」及其相關辦法規範，妥善處理。而政府關心香港情勢的發展，也支持香港人民追求民主自由，但不會介入。

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