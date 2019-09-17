郭董不選總統 柯P：尊重郭 將來維持合作關係

2019-09-17 14:46

〔記者陳璟民／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨天深夜聲明不連署參選下屆總統，震撼政壇，對此，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲在臉書發表1649字聲明，開頭以其2013年投書媒體「我的存在，見證台灣的荒謬」，定調指「面對台灣今天的政壇，依舊如此」，可歸納三大重點，先是說明他從頭到尾無意參選下屆總統，次談尊重郭台銘的決定及將來維持合作關係，最後說明他組黨進軍國會的意義與好處。

柯文哲表示，從未說過要選2020年總統大選，藍綠一直把他當成假想敵，甚至放在總統初選的民調來做對比式民調，「如果柯文哲不選了，兩黨的初選是不是要重辦？」柯認為，剛選完市長就投入總統大選，這不是一個正常國家應該有的現象，這會影響市政的進行。

他說，從素人來當市長，前兩年非常辛苦，因為都搞不清楚狀況，一直到第三、四年才比較順利，若他現在選上總統，整個故事又要重演一遍，所以他參選總統的意願始終不高。

柯文哲表示，當藍綠初選結果出爐的時候，他相信全台灣知識份子都有類似的焦慮「難道我們真的要在草包跟菜包當中做個選擇嗎？」這種藍綠、訴諸意識形態的對決，很少在談政見，每晚政論節目在談的也只是如何去贏得選舉。

柯文哲說，郭是跨國大企業的老闆，是危機型的處理人物，能在企業界存活下來，有一定的實力，受意識形態的包袱會比較低，當時郭表達他想投入大選，特別是在藍綠初選後，願意出來挑戰這一局，讓台灣有機會跳脫藍綠泥淖，他樂觀其成，所以替郭取「台灣重開機」口號。

柯說，每個人都有他的人情世故，郭董作為跨國企業大老闆，考慮的層面一定更複雜，當郭決定不選，他只能表達尊重，將來大家還是會維持合作關係，能夠對台灣有好處的事情，兩人還是可以在不同崗位不同角度去努力。

柯文哲表示，下屆總統大選回歸藍綠對決的局勢，凸顯民眾黨在國會力求三黨不過半的重要性；對於「為什麼要組黨」？柯說，在現行的體制下，要進軍立法院，不得不組黨，特別是不分區立委，把其價值理念帶進國會推廣跟實踐。

柯強調，如果民眾黨成為國會關鍵少數，可在不同的議題跟不同的政黨合作，減少在野黨無理取鬧，避免執政黨肆無忌憚，在國會的布局用影子內閣的概念，會提滿34席的不分區立委，能夠當選的就當立委，排在後半段的就當立委辦公室主任或幕僚助理，培養下一代的政治人才。

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