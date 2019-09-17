質疑李佳芬助選住五星酒店挨告 吳佩蓉：箝制言論自由

2019-09-17 12:57

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市立委參選人吳佩蓉日前在臉書踢爆，指國民黨總統參選人韓國瑜「膳宿費高達94萬元」，並懷疑韓夫人李佳芬入住台北萬豪酒店花費4萬3000元；李佳芬上午控告吳佩蓉等人，稍早吳也出面回應，強調這是「真權貴提告真庶民」，想要用提告的方式箝制人民的言論自由，非常不恰當，也有違市長的高度。

吳佩蓉表示，因為提告的時間是在今天上午11點，具體內容還無法得知，她只能推測是她之前在臉書上提及，韓市長政治獻金在台北的消費，有一筆是在五星級萬豪酒店，在監察院的資料中，費用是4萬3000元，她合理懷疑，想請問韓國瑜，那「到底是哪一位競選團隊成員在台北住宿五星級飯店？」。

吳佩蓉指出，她對照韓市長團隊公告，從15號到17號都沒有公開行程，唯一能夠看見的，是16號李佳芬在台北跑行程，李還特別在新聞中說是代夫跑行程，所以她合理質疑，會否李剛好在台北，就入住了萬豪酒店，她是根據監察院的資料提出合法、合理的質疑，如果李對此提告，嚴重侵害人民的言論自由權。

吳佩蓉強調，這是監察院公開的政治獻金內容，希望政治人物的資金來源是清清白白透明的，政治人物的所有支出理應比照如此，因此她認為李佳芬提告是「亂訴、濫訴」，這樣的行為，其實就是「真權貴提告真庶民」，想要用提告的方式，來箝制人民的言論自由，是非常不恰當的，也有違市長的高度。

吳佩蓉說，韓市長選前的所有承諾，真的有做到嗎？她可否合理質疑，「這是一種詐騙，詐騙市民、詐騙了這些苦命人」，有沒有想過4萬3000元，可能是苦人兩個月的薪水，也可能是北漂的高雄遊子5個月的房租，或是苦人家庭好幾個月的伙食費，而且她舉出的只是其中一筆。

吳佩蓉另拿出自製看板，其中羅列韓市長競選團隊的各項支出；吳表示，競選團隊很辛苦，吃飯很合理，但是我們看一下，高雄人應該都知道「河邊海產店」至少是中上水準的餐廳，韓市長在這裡的消費一筆5萬、一筆8萬，一筆20萬，總共花超過30萬元，這絕對不是庶民的開銷。

吳佩蓉表示，去年11月9日後，韓的團隊在台北消費，在西華大飯店一次吃了3萬2000多元，還有喜來登2萬多元的消費，此外，六福皇宮不只住宿，還有一筆餐飲費3080元，「這是庶民的消費嗎？絕對不是」，還有，他在大倉久和飯店吃了2萬2000多塊，「這是合理的消費嗎？」

吳佩蓉強調，政治獻金不是政治人物的私款，不是你口袋的錢，你想怎麼花就怎麼花，他是有法令限制的，韓市長說他不違法，但是他有沒有違反社會觀感，這根本是「苦人繼續吃苦，他們繼續吃補」，這是不對的行為，自己並不怕挨告，只想把真相揭發，讓社會大眾一起來檢視。

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