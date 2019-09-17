百日開戰！呂秀蓮批小英「不要到處想撿槍砲」

2019-09-17 12:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對民進黨基層憂慮，前副總統呂秀蓮代表喜樂島聯盟參選總統將造成泛綠分裂，民進黨中央恐祭出黨紀處分。對此，呂秀蓮受訪表示，「我心靈脫黨，還是很愛民進黨」，捨不得將黨證交回去，希望蔡總統好好反省檢討執政，不要到處想要撿槍砲。

呂秀蓮表示，台灣不要分裂，台灣分裂就是因為有藍綠，講泛綠、泛藍那就是在分裂，全國人民無分藍綠，除了團結別無選擇。

呂秀蓮舉例，大家是同舟共濟，鐵達尼沉下去誰分藍綠，飛彈打過來台灣，不知道要打藍還是打綠？今天很多話沒有講，未來會有更精采的話，改天再來講。

對於是否擔心民進黨祭出黨紀處分？呂秀蓮表示，一張選票一顆心，人民作主的時候，有人捐贈很多錢、有人來支持你，如果在票匭面前投的是別人，那個心不是你的。

呂秀蓮說，她很早就宣布民進黨已經不是當年的民進黨，所以我心靈脫黨，因為我還很愛民進黨，捨不得將擁有的黨證交回去，任何程序都不做。

呂秀蓮強調，她不傷害民進黨，期待蔡英文總統在強大全民壓力下，把執政以來做一番檢討，有沒有做錯了，做錯了有沒有反省，有沒有好好改進，我希望這三個月不要太輕鬆，不要到處想要撿槍砲，檢槍砲是會反彈的。

呂秀蓮提及，她昨晚看電視才知郭台銘董事長不選，不選完全跟她無關，郭只說不要去連署，也許郭比她幸運，會有政黨說「來來來準備幫你提名」。

呂秀蓮指出，自己還是要感謝在場支持朋友，希望大家不要在傳統思維打轉，要開創台灣4.0，接下來一百天戰爭，每天都會有新思維分享，國家不是你家，要尊重人民意見，換了總統就可以全面革新。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法