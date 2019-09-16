索羅門斷交》這些「前友邦」與台斷交... 投靠中國下場悽慘

2019-09-16 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島16日召開內閣會議，決定與台灣斷交，我國外交部長吳釗燮也在今晚宣布與索國斷交，總統蔡英文也召開記者會譴責中國以金錢打壓台灣人的國際空間。但不少與我斷交的前友邦，並未確實收到中國所開的支票，不只失去金援、建設停擺，還出現可怕的愛滋病風暴。

民進黨立委王定宇曾爆料，中國要挖台灣牆角，答應要給剛果、甘比亞、莫三比克等非洲國家一大筆錢，但錢不但沒有如實交付，反而是大批中國公司、國企和工人湧入，使當地人成為中企的奴工，國家也變成欠債。

綜合媒體報導，哥斯大黎加2007年與我斷交，曾獲中國承諾，提供4億美元興建高速公路，但至今已超過10年，工程卻無進展；聖多美普林西比與台灣斷交後，到目前也都還沒拿到中國承諾的1億4千萬美金贈款，其機場擴建的工程也無限延期。

另外，2008年與我斷交、與中國建交的東南非的前友邦馬拉威更慘，台灣醫療團在當地行之有年的愛滋介入計畫也隨之中斷，接手的中國醫療團缺乏明確且詳盡的計畫，讓愛滋病大失控，一年約有8萬人死於愛滋病。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法