民眾黨官網遭駭不提告、不報警？ 陳思宇︰3天內重新上線

2019-09-16 18:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，強調招收黨員雲端處理，官網昨晚間9點正式上線約兩小時就遭駭，目前暫時關閉網頁進行維護。民眾黨發言人陳思宇今天下午出面說明，官網預計3天內重新上線，將強化防堵機器人等安全機制，相關證據也正蒐集中，違法的部分之後不排除採取法律途徑。

陳思宇表示，官網昨天晚上9點上線，並開放線上申請入黨，在11點以前，在1小時內完成將近1500筆的黨員申請，到了11點，發現流量暴增20到30倍，緊急了解發現，有特定人士大量輸入手機號碼，產生系統驗證碼，因此暫時關閉網頁。

由於陳思宇稍早受訪透露已掌握特地特定IP，黨主席、市長柯文哲今早受訪也表示要報警。對此，陳思宇沒有明確回應何時要報警，而是說在整個事情發生過程中，一直搜集相關事證，已保存所有證據，「主席也有說針對違法的部分，會做相關的報警，目前確實在搜集所有證據，也不排除做這樣的動作」。

不過外界質疑，民眾黨至今不願報警，質疑自導自演炒聲量。陳思宇重申，入黨應該是你情我願，甚至理念契合，價值認同才會來入黨，並沒有天生就假設入黨是為了惡意攻擊，這件事情發生後也在搜集證據，違法的會利用法律來做相關動作，之後若有提告，會適時跟媒體說明。

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